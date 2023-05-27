Лавров ответил на заявление украинской разведки о Путине как о главной цели

Лавров назвал Украину террористическим государством в ответ на угрозы в адрес Путина

Глава МИД России Сергей Лавров назвал Украину террористическим государством и подчеркнул, что власти Киева сами себя вводят в это качество. Таким образом он ответил на заявление украинской разведки о том, что президент России Владимир Путин является «целью номер один». Соответствующий комментарий министр дал в интервью телеканалу «Россия 1».

«Не сомневаюсь, что кукловоды, которые сидят в Вашингтоне и Лондоне, начинают задумываться о том, насколько эти люди (представители украинской власти — прим. "Ленты.ру") адекватны», — заметил руководитель ведомства.

Лавров напомнил, что подобные заявления в адрес России со стороны Киева звучали неоднократно, и выразил надежду, что в отношении всех их авторов последуют санкции. «Слово — не воробей, оно уже вылетело. И Запад должен за эти слова отвечать», — заключил он.

25 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал террористическими заявления заместителя начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий о том, что Путин возглавляет список приоритетных целей, поскольку он «координирует и решает, что происходит».