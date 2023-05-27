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06:21, 27 мая 2023Мир

Посольство России ответило на реакцию США из-за перемещения ЯО в Белоруссию

В посольстве России заявили, что Москва и Минск имеют право обеспечивать свою безопасность

Фото: Tom Brenner / Reuters

Посольство России в Вашингтоне ответило на негативное отношение властей США к перемещению российского ядерного оружия на территорию Белоруссии. Комментарий опубликован в Telegram-канале ведомства.

Российские дипломаты напомнили, что Соединенные Штаты в очередной раз обвинили Россию в «безответственном и провокационном» поведении.

Посольство отметило, что Москва и Минск имеют законное право обеспечивать свою безопасность средствами, которые считают необходимыми, «в условиях широкомасштабной гибридной войны, развязанной Вашингтоном».

«Прежде чем обвинять других, Вашингтону не помешал бы небольшой самоанализ», — сказано в сообщении российской дипмиссии.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что чрезвычайно негативно относится к перемещению российского ядерного оружия на территорию Белоруссии.

25 мая министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы регулирующие содержание нестратегического ядерного оружия РФ на территории республики.

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    Марина Совина
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