В США оценили вероятность предотвращения дефолта

Спикер Маккарти: Белый дом и республиканцы договорятся по госдолгу США до 5 июня

Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти прокомментировал, смогут ли представители президента США Джо Байдена и республиканцы достичь договоренности о повышении потолка государственного долга для предотвращения дефолта в стране до 5 июня. Его слова приводит ТАСС.

Маккарти задали вопрос, смогут ли стороны принять решение до 5 июня. Он оценил эту вероятность и заявил, что Белый дом и республиканцы договорятся по госдолгу США к этому времени. Политик отметил, что видит прогресс в консультациях по этому вопросу, однако «необходимо еще доработать некоторые детали» по финальным условиям.

Спикер добавил, что на данный момент «стороны ближе [к достижению соглашения], чем раньше». Если стороны договорятся в субботу, 27 мая, то соответствующий законопроект по повышению потолка госдолга Палата представителей изучит уже во вторник, 30 мая.

Ранее Маккарти заявил, что в США неизбежно наступит дефолт, ответственность за который несет президент страны Джо Байден. Глава государства не предпринимает усилий для урегулирования ситуации, утверждает Маккарти.

Минфин США уточнил сроки наступления дефолта в стране. Предполагается, что он произойдет 5 июня, а не 1 июня, как прогнозировала ранее глава ведомства Джанет Йеллен.

