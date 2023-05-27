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23:29, 27 мая 2023Спорт

Легионер клуба РПЛ заявил о готовности сделать все ради отъезда из России

Легионер «Краснодара» Рамирес заявил о готовности сделать все ради возвращения в Эквадор
Хесус Медина (слева) / Кристиан Рамирес (справа)

Хесус Медина (слева) / Кристиан Рамирес (справа). Фото: сайт футбольного клуба «Краснодар»

Защитник «Краснодара» из Эквадора Кристиан Рамирес заявил о готовности покинуть Российскую премьер-лигу (РПЛ) по окончании сезона-2022/2023. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Честно, я хотел бы вернуться домой. Думаю, это мой последний сезон здесь. Скучаю по дому, мы с семьей хотим вернуться домой, поэтому, думаю, мы сделаем все, чтобы уехать», — сказал легионер.

Ранее «Краснодар» сыграл вничью с ЦСКА в матче 29-го тура РПЛ. Матч завершился со счетом 0:0. С 57-й минуты краснодарцы играли вдесятером, так как Вячеслав Литвинов получил прямую красную карточку. На данный момент команда располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

28-летний Рамирес пополнил состав «Краснодара» в 2017 году. В сезоне-2022/2023 он провел за команду 37 матчей, забив два мяча и совершив пять результативных передач. Защитник также известен по выступлениям за сборную Эквадора.

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    Андрей Стрельцов
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