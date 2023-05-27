«Роскосмос»: спутник «Кондор-ФКА» отделился от разгонного блока «Фрегат»

Спутник «Кондор-ФКА» №1 отделился от разгонного блока «Фрегат». Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на сообщение «Роскосмоса».

«Отделение космического аппарата от разгонного блока произведено успешно», — уточнили в госкорпорации.

Ракета «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и первым спутником «Кондор-ФКА» стартовала с космодрома Восточный в 00:14 по московскому времени.

«Кондор-ФКА» предназначен для всепогодного радиолокационного дистанционного зондирования Земли. Ранее Представитель госкорпорации Виталий Мироничев заявлял, что запуск второго спутника «Кондор-ФКА» намечен на 2024 год.

