Спрогнозированы отношения Турции с Россией в случае победы Кылычдароглу

Политолог Тарасов: в отношения Турции и РФ будут внесены коррективы при победе оппозиции

В случае победы оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу во втором туре президентских выборов в Турции в отношения Анкары и Москвы будут внесены коррективы, сообщил эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов. В разговоре с «Лентой.ру» он спрогнозировал отношения двух стран в случае победы оппозиции.

Ранее стало известно, что шансы на победу во втором туре действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его соперника от оппозиции Кемаля Кылычдароглу почти равны. Это следует из результатов опроса центра Area Araştırma.

Если допустить, что победит Кылычдароглу, то здесь будет важен не фактор отношений с Россией, а какой будет сама Турция Станислав Тарасов политолог

«На Востоке правящие силы, которые управляют страной 20 лет, — это могучий дуб, и выкорчевывать его демократическими процедурами, когда проигравшие чиновники пакуют чемоданы и покидают кабинеты, не получается. Это будет очень серьезная пертурбация, и в Турции будут очень серьезные осложнения, тем более что экономическая ситуация в стране очень непростая», — заявил Тарасов.

Политолог объяснил, что из-за экономических сложностей страна может просто-напросто рухнуть, и тогда уже будет не до разборов — какие отношения выстраивать с Россией и другими странами. Появится необходимость спасать страну.

Прагматичные отношения

Но в теоретическом представлении отношения между Турцией и Россией настолько прагматичны с точки зрения экономики, что вряд ли новая сила будет вредить своей собственной стране и прерывать торгово-экономическое сотрудничество Станислав Тарасов политолог

«Вопрос в другом: у нас сложились особые отношения на уровне политики. То есть доверительные отношения между лидерами государств, между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они доверяют друг другу. Они хорошо знают друг друга. Они понимают мотивацию действий друг друга. Это облегчает нам диалог. Хотя Турция — очень сложный партнер», — сообщил собеседник «Ленты.ру».

Тарасов отметил, что в случае победы Кылычдароглу в отношения Турции с Россией будут внесены определенные коррективы.

«Турция будет пытаться лавировать между Востоком и Западом, больше склоняясь к Западу. Нам придется считаться и с такой Турцией. Но ничего страшного не произойдет», — заключил эксперт.

Ранее опрос турецкого Исследовательского фонда показал, что действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган наберет более 50 процентов голосов во втором туре выборов. Так, исследование показало, что за Эрдогана проголосуют 53,7 процента турецких избирателей.

Первый тур президентских выборов в Турции прошел 14 мая. Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,24 процента голосов, а его оппонент, Кемаль Кылычдароглу, 45,07 процента. На третьей строчке разместился Синан Оган, который получил 5,28 процента голосов. Мухаррем Индже, который снялся с выборов за три дня до первого тура, но голоса за которого решено считать действительными, получил 0,41 процента голосов. Второй тур пройдет 28 мая. В нем примут участие только Эрдоган и Кылычдароглу.