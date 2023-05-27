Киссинджер рассказал о главном заблуждении США

Генри Киссинджер: США считают себя праведными, но другие страны мира с этим не согласны

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер рассказал о главном заблуждении Соединенных Штатов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

По его словам, США считают, что они «праведные» и не преследуют эгоистичные цели во внешней политике, однако остальные страны мира не согласны с такой точкой зрения.

«Мы считаем, что мы бескорыстны, что у нас нет исключительно национальных целей, что наши национальные цели достигаются на внешнеполитическом направлении с таким трудом, что когда мы представляем их для обсуждения, то обижаемся на оппонентов», — заявил он.

По мнению Киссинджера, власти США считают, что их взгляды всегда должны доминировать. Он подчеркнул, такой взгляд не встречает понимания у других стран мира, в том числе у Китая.

Ранее Киссинджер заявил, что большинство ведущих стран мира потеряло ориентиры в новых условиях на мировой арене. По его словам, государства находятся в процессе изменения или адаптации. «[Почти все] крупные страны... задаются вопросом о своем базовом ориентире. У большинства из них нет внутренних ориентиров, и они находятся в процессе изменения или адаптации к новым обстоятельствам», — объяснил политик.