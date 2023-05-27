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10:02, 27 мая 2023Наука и техника

Корабль SpaceShipTwo совершил первый за два года суборбитальный полет

Корабль Virgin Galactic VSS Unity совершил первый за два года суборбитальный полет

Фото: Gene Blevins / Reuters

Корабль SpaceShipTwo (VSS Unity) компании Virgin Galactic впервые за почти два года совершил суборбитальный полет. Об этом сообщает SpaceNews.

Самолет-носитель VMS Eve с кораблем SpaceShipTwo взлетел с полосы космодрома Америка в американском штате Нью-Мексико. Взлет произошел примерно на час позже ранее запланированного времени. В Virgin Galactic не сообщили причину задержки.

В полете VSS Unity после отсоединения от VMS Eve находился почти 15 минут, достигнув высоты 87,2 километра. В Virgin Galactic назвали миссию фантастическим достижением.

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Полет не сопровождался прямой трансляцией. Ожидается, что в дальнейшем Virgin Galactic приступит к коммерческим миссиям.

В апреле суборбитальный корабль SpaceShipTwo совершил первый полет за последние почти два года. Отсоединение корабля от самолета-носителя VMS Eve произошло на высоте 14,3 километра, после чего через девять минут VSS Unity совершил посадку.

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    Иван Потапов
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