Корабль SpaceShipTwo совершил первый за два года суборбитальный полет
Корабль SpaceShipTwo (VSS Unity) компании Virgin Galactic впервые за почти два года совершил суборбитальный полет. Об этом сообщает SpaceNews.
Самолет-носитель VMS Eve с кораблем SpaceShipTwo взлетел с полосы космодрома Америка в американском штате Нью-Мексико. Взлет произошел примерно на час позже ранее запланированного времени. В Virgin Galactic не сообщили причину задержки.
В полете VSS Unity после отсоединения от VMS Eve находился почти 15 минут, достигнув высоты 87,2 километра. В Virgin Galactic назвали миссию фантастическим достижением.
Полет не сопровождался прямой трансляцией. Ожидается, что в дальнейшем Virgin Galactic приступит к коммерческим миссиям.
В апреле суборбитальный корабль SpaceShipTwo совершил первый полет за последние почти два года. Отсоединение корабля от самолета-носителя VMS Eve произошло на высоте 14,3 километра, после чего через девять минут VSS Unity совершил посадку.