В Минобороны ответили на сообщения о неизвестном БПЛА под Петербургом

Западный военный округ не подтвердил информацию о неизвестном БПЛА в Ленобласти

Западный военный округ (ЗВО) ответил на информацию в СМИ о неизвестном беспилотном летательном аппарате (БПЛА) в Ленобласти, передает РИА Новости.

«Данную информацию не подтверждаем», — сказали в пресс-службе ЗВО.

27 мая сотрудники пограничной службы в Ленинградской области заметили неизвестный летательный аппарат, следовавший со стороны Эстонии. Telegram-канал Shot сообщил, что беспилотник двигался на высоте около двух километров недалеко от города Сосновый Бор под Санкт-Петербургом.