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15:53, 28 мая 2023Россия

В Минобороны ответили на сообщения о неизвестном БПЛА под Петербургом

Западный военный округ не подтвердил информацию о неизвестном БПЛА в Ленобласти

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Западный военный округ (ЗВО) ответил на информацию в СМИ о неизвестном беспилотном летательном аппарате (БПЛА) в Ленобласти, передает РИА Новости.

«Данную информацию не подтверждаем», — сказали в пресс-службе ЗВО.

27 мая сотрудники пограничной службы в Ленинградской области заметили неизвестный летательный аппарат, следовавший со стороны Эстонии. Telegram-канал Shot сообщил, что беспилотник двигался на высоте около двух километров недалеко от города Сосновый Бор под Санкт-Петербургом.

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    Анастасия Заикина
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