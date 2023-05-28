Промоутер Джошуа раскрыл подробности переговоров с Фьюри о проведении поединка

Промоутер Джошуа Хирн заявил, что Тайсон Фьюри так и не отправил им контракт на поединок

Эдди Хирн, промоутер британского боксера Энтони Джошуа, раскрыл подробности переговоров с Тайсоном Фьюри о проведении поединка. Его слова в Twitter приводит корреспондент talkSPORT Майкл Бенсон.

Хирн заявил, что, вопреки словам Фьюри, его промоутер Джордж Уоррен еще не отправил Джошуа контракт на поединок. «Эй Джей уже не верит Фьюри. Поэтому приоритетом Джошуа остается бой в августе, а затем поединок с Деонтеем Уайлдером в декабре», — заявил Бенсон. Он добавил, что Уоррен все же хочет возобновить переговоры.

14 апреля стало известно, что в декабре 2023 года в Саудовской Аравии планируют организовать турнир с участием четырех боксеров. «Назначены три боя: Фьюри против [Александра] Усика, Уайлдер против Джошуа и два победителя этих боев встретятся друг с другом», — пояснил английский бизнесмен Саймон Джордан.

Джошуа — бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе. Всего в профессиональной карьере он одержал 25 побед и потерпел три поражения.

В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).