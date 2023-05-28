Комбриг оценил владение Путиным информацией о ходе СВО

Российский комбриг заявил, что Путин знает в деталях о ходе СВО

Президент России Владимир Путин в достаточной мере погружен в детали хода спецоперации на Украине. Уровень владения главой государства информацией о ходе СВО оценил командир одной из бригад, задействованных в боевых действиях, в программе «Москва. Кремль. Путин», отрывок опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Он владеет всей информацией, все знает, что происходит [в зоне СВО]. Достаточно глубоко знает, в деталях», — рассказал военный, отвечая на вопрос журналиста Владимира Соловьева.

По словам комбрига, президент также хорошо осведомлен об успехах российских военных в зоне СВО и владеет всеми актуальными данными о состоянии Вооруженных силы Украины (ВСУ).

Ранее в мае Путин рассказал, что недавно разговаривал с командиром одной из бригад, участвующим в специальной военной операции на Украине. По словам президента, совсем недавно офицер сменил на посту предыдущего командира бригады.

