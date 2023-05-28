Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:38, 28 мая 2023Россия

Комбриг оценил владение Путиным информацией о ходе СВО

Российский комбриг заявил, что Путин знает в деталях о ходе СВО

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в достаточной мере погружен в детали хода спецоперации на Украине. Уровень владения главой государства информацией о ходе СВО оценил командир одной из бригад, задействованных в боевых действиях, в программе «Москва. Кремль. Путин», отрывок опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Он владеет всей информацией, все знает, что происходит [в зоне СВО]. Достаточно глубоко знает, в деталях», — рассказал военный, отвечая на вопрос журналиста Владимира Соловьева.

По словам комбрига, президент также хорошо осведомлен об успехах российских военных в зоне СВО и владеет всеми актуальными данными о состоянии Вооруженных силы Украины (ВСУ).

Ранее в мае Путин рассказал, что недавно разговаривал с командиром одной из бригад, участвующим в специальной военной операции на Украине. По словам президента, совсем недавно офицер сменил на посту предыдущего командира бригады.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    Раненная под Белгородом рассказала о поляках и американцах среди диверсантов
    Хирург предупредил россиян об опасности пузырьков шампанского
    Бежавший в Норвегию командир ЧВК «Вагнер» отказал украинским следователям
    Комбриг оценил владение Путиным информацией о ходе СВО
    В Госдуме ответили на высказывание сенатора США о русских
    32-летняя Zivert опубликовала видео в прозрачной мокрой рубашке
    Главный водный канал Венеции окрасился в ярко-зеленый цвет
    НАТО предупредило Приштину из-за ситуации в Косово
    Модель показала внешность времен наркозависимости и анорексии
    Посольство ФРГ заявило об ответных мерах на ограничения
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.