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15:28, 28 мая 2023Россия

Российские войска поразили пункт дислокации иностранных наемников под Харьковом

Минобороны доложило о поражении пункта дислокации иностранных наемников под Харьковом

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российские войска нанесли удар по пункту временного расположения иностранных наемников в районе города Богодухов Харьковской области. Об этом в воскресенье, 28 мая, журналистам доложил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По данным оборонного ведомства, также в районах населенных пунктов Тонецк Донецкой народной республики и Новоандреевка Запорожской области российские военнослужащие поразили командно-наблюдательные пункты подразделений 24-й и 65-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что в боевых действиях на Украине против России участвуют свыше двух тысяч наемников из 71 страны.

В ходе расследования уголовных дел выяснилось, что на стороне ВСУ воюют 366 граждан Грузии, 234 — США, 233 подданных Великобритании, а также 185 граждан Сирии, 70 — Канады и других государств.

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    Варвара Кошечкина
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