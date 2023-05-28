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16:09, 28 мая 2023Мир

Стало известно о международных переговорах Путина на следующей неделе

Стало известно о запланированных Путиным очных международных переговорах

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Стало известно о запланированных на следующей неделе международных переговорах президента России Владимира Путина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин.

По информации журналиста, переговоры главы государства пройдут в очной форме. Также в планах президента совещание с правительством, оперативное совещание с членами Совета Безопасности страны, посещение крупной детской больницы в Подмосковье и центра креативных профессий в Москве.

Ранее 28 мая сообщалось, что Путин поздравил российских пограничников и призвал их прикрыть зону боевых действий. 26 мая президент дал оценку работе российского правительства.

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    Владимир Седов
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