Футболиста ПСЖ госпитализировали в тяжелом состоянии

Вратаря ПСЖ Серхио Рико госпитализировали в тяжелом состоянии после падения с лошади

Вратаря французского ПСЖ Серхио Рико госпитализировали в тяжелом состоянии с травмой головы после падения с лошади. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, 29-летний испанский футболист находился в Севилье. Он совершал паломничество в Уэльву — в часовню Девы Росио после того, как парижане выиграли чемпионат Франции. Во время поездки верхом Рико столкнулся с чужой убежавшей лошадью. Она ударила его в шею, после чего спортсмен упал и получил травму головы. Его отправили в больницу на вертолете.

ПСЖ оформил чемпионство 27 мая за тур до окончания турнира. Команда сыграла вничью со «Страсбургом» — 1:1. После этого руководство клуба предоставило игрокам выходной.

Рико начал выступать за ПСЖ в 2019 году. Он провел в составе команды 24 матча и стал двукратным чемпионом Франции. Также голкипер играл за испанские «Севилью» и «Мальорку», а также английский «Фулхэм».