Назван эффективный способ защиты от программ-вымогателей

Veeam Software: от вирусов-вымогателей может защитить резервное копирование данных

Специалисты фирмы по защите данных Veeam Software предложили пользователям сети способ по предупреждению атак вирусов-вымогателей. Об этом сообщает издание Techradar.

По словам специалистов компании, против атак программ-вымогателей, которые зашифровывают данные на компьютере и требуют выкуп, следует проводить профилактику. Эксперты Veeam рекомендовали потребителям регулярно проводить процедуру резервного копирования данных на компьютере и не хранить ценную информацию в одном месте.

Проведя опрос среди своих клиентов, авторы отчета выяснили, что многие пользователи эффективно защищены от подобного вида атак, так как у них настроена функция ежедневного копирования данных. Однако киберпреступники тоже знают об этом — согласно исследованию компании, в котором приняли участие 1200 организаций, ставших жертвами почти 3000 кибератак, в 93 процентах случаев злоумышленники пытались получить доступ к названным резервным копиям.

Эксперты отметили, что даже оплата выкупа не гарантирует того, что хакеры вернут доступ к данным. Так, 59 процентов пользователей, которые согласились на условия вымогателей, не смогли восстановить личные данные или снять блокировку с компьютера.

В конце марта специалисты компании BI.ZONE выяснили, что в России участились случаи хакерских атак с помощью программ-шифровальщиков. Зачастую такие атаки нацелены на частные компании, однако под удар могут попасть и рядовые пользователи.