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11:33, 28 мая 2023Россия

В парке «Зарядье» ликвидировали возгорание

МЧС: ликвидировано возгорание в административном здании на территории парка «Зарядье»

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В административном здании на территории парка «Зарядье» ликвидировано возгорание. Об этом АГН «Москва» доложили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

По данным ведомства, пожар был ликвидирован в 11:04 на площади 5 квадратных метров. При этом сведений о пострадавших в результате случившегося не поступало.

Сообщения о происшествии на улице Варварка, 6 поступили в столичный центр управления в кризисных ситуациях в 10:14 в воскресенье, 28 мая. По прибытии на место спасатели выяснили, что возгорание началось в трехэтажном административном здании.

Отмечается, что до приезда подразделений пожарной охраны из здания самостоятельно эвакуировались около 60 человек.

Днем ранее сообщалось, что возгорание было ликвидировано на рынке «Садовод».

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    Варвара Кошечкина
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