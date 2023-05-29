Россия предоставила Германии право выбрать высылаемых из Москвы дипломатов

Захарова: власти ФРГ могут решить, какие именно дипломаты должны покинуть Москву

Правительство Германии само предприняло шаги, которые привели к охлаждению дипотношений с Россией и сокращению дипломатического корпуса в Москве. Несмотря на это, российские власти предоставят ФРГ право выбрать, кто именно из немецких дипломатов будет выслан, а кто останется. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова опубликованы на сайте ведомства.

«В этом смысле сетования и попытки придать ситуации некий антигуманитарный флер — от лукавого», — считает дипломат.

21 апреля Берлин принял решение о массовой высылке российских дипломатов и уже инициировал соответствующую правовую процедуру. Всего из страны уехали более 20 сотрудников. В ФРГ объяснили, что это произошло в связи с желанием правительства уменьшить «присутствие спецслужб». В ответ Москва также решила выслать 34 сотрудника немецкой дипмиссии. Максимальное число сотрудников решили ограничить.