Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:57, 29 мая 2023Бывший СССР

Мать замкомандира «Азова» назвала тюремными условия содержания сына в Турции

«Страна.ua»: мать замкомандира «Азова» назвала тюремными условия содержания сына в Турции

Фото: Dmytro Kozatsky / AP

Мать замкомандира националистической бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Святослава Паламара назвала тюремными условия содержания ее сына в Турции. Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

«Это плен. Обменять — обменяли, но [Виктора] Медведчука обменяли — он на свободе, ведет политическую антиукраинскую пропаганду, бизнесом занимается, а мы во всем ограничены. Во всем ограничены. Мы все понимаем, что это тюрьма, но в хороших условиях», — рассказала Лидия Паламар.

Она добавила, что официально военнослужащие бригады находятся под охраной в одном доме, но в разных комнатах. Территорию здания они не могут свободно покинуть, но их кормят и при необходимости могут вызвать врача или переводчика.

Ранее Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 13 годам колонии строгого режима двух сержантов националистической бригады Андрея Пилявского и Романа Харченко, которые пытались расстрелять мирного жителя.

23 мая в ДНР назначили пожизненный срок младшему сержанту украинского формирования Алексею Кыркалову с позывным Фриц. Он вывел пленного российского танкиста из подвала и не менее трех раз выстрелил в затылок из пистолета. О казни российские следователи узнали от сослуживцев сержанта, ставших свидетелями убийства.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости
    США заявили об озабоченности комиссией по изучению влияния России в Польше
    Названы районы Москвы с резко подорожавшим жильем
    Боррель озвучил условие для мирных переговоров России и Украины
    В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Эрдогана
    Звезда «Полиции Майами» рассказал о борьбе с раком
    В WADA назвали Россию лидером по допинговым нарушениям в 2020 году
    Путин поговорил по телефону с Эрдоганом
    Медведь залез в пекарню и украл 60 кексов
    Мадуро заявил о желании Венесуэлы вступить в БРИКС
    Вероятность военного столкновения между Сербией и Косово оценили
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.