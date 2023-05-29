«Страна.ua»: мать замкомандира «Азова» назвала тюремными условия содержания сына в Турции

Мать замкомандира националистической бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Святослава Паламара назвала тюремными условия содержания ее сына в Турции. Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

«Это плен. Обменять — обменяли, но [Виктора] Медведчука обменяли — он на свободе, ведет политическую антиукраинскую пропаганду, бизнесом занимается, а мы во всем ограничены. Во всем ограничены. Мы все понимаем, что это тюрьма, но в хороших условиях», — рассказала Лидия Паламар.

Она добавила, что официально военнослужащие бригады находятся под охраной в одном доме, но в разных комнатах. Территорию здания они не могут свободно покинуть, но их кормят и при необходимости могут вызвать врача или переводчика.

Ранее Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 13 годам колонии строгого режима двух сержантов националистической бригады Андрея Пилявского и Романа Харченко, которые пытались расстрелять мирного жителя.

23 мая в ДНР назначили пожизненный срок младшему сержанту украинского формирования Алексею Кыркалову с позывным Фриц. Он вывел пленного российского танкиста из подвала и не менее трех раз выстрелил в затылок из пистолета. О казни российские следователи узнали от сослуживцев сержанта, ставших свидетелями убийства.