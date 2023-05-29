Wildberries хотел снять 166 тысяч рублей с карты россиянки за товары в корзине

Wildberries хотел снять 166 тысяч рублей с карты жительницы Ступина за товары в ее корзине

Маркетплейс Wildberries хотел снять 166 тысяч рублей с карты жительницы подмосковного города Ступино Яны Ф. за товары в ее корзине. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Отмечается, что 29-летняя россиянка получила уведомление от банка, что с ее карты пытаются списать крупную сумму денег. Впоследствии она обнаружила, что все добавленные ею на протяжении нескольких месяцев в корзину товары на Wildberries оказались заказаны. При этом, по словам девушки, она не совершала данные покупки, оплата за которые на тот момент не прошла, поскольку не хватило денег на ее счете.

Известно, что клиентка обратилась в техподдержку маркетплейса, чтобы отменить заказ, однако ей не удалось добиться желаемого. В то же время она заявила, что, если не выкупит товары, с нее спишут 75 рублей за каждую позицию в возврате, что, по подсчетам россиянки, в сумме составит почти 14 тысяч рублей. По этой причине девушка написала заявление в полицию с просьбой разобраться в ситуации, пишет Telegram-канал.

Ранее глава маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук назвала причину введения платного возврата для покупателей. Генеральный директор компании в ходе Евразийского экономического форума рассказала, что данная мера применена для борьбы с теми, кто страдает зависимостью от импульсивных покупок.

В январе сообщалось, что Wildberries начал брать с клиентов деньги за возврат товара с дефектами. Однако в компании опровергли эту информацию, подчеркнув, что при обнаружения брака создается заявка на проверку товара, а стоимость обратной доставки компенсирует продавец.

Позже суд признал неправомерной практику Wildberries взимать с покупателей плату за обратную доставку некачественного товара. Замруководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Московской области Николай Дрозд объяснил, что в случае, если покупатель обнаружил у приобретенной вещи недостатки, не оговоренные продавцом, он имеет право требовать замену на продукцию той же марки либо другой с перерасчетом стоимости.