Футболист Артем Дзюба ответил назвавшему его слабеньким Овечкину словами о милом пузике

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба ответил капитану клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александру Овечкину, который назвал его «слабеньким». Его слова приводит «Матч ТВ».

Футболист заявил, что прощает хоккеиста. «С таким милым пузиком может себе позволить. Но сегодня он увидел, кто сильный, а кто не очень. Сашенька, можем с удовольствием потолкаться», — обратился он к Овечкину.

26 мая Овечкин ответил нападающему «Динамо» Федору Смолову на предложение побороться с Дзюбой. Хоккеист возразил, что с Дзюбой нечего толкаться, и назвал его слабеньким.

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля. В текущем сезоне он провел в составе команды 11 матчей, забил восемь мячей и совершил четыре голевые передачи. Его новый контракт рассчитан до конца сезона-2023/2024 с возможностью пролонгации на год.