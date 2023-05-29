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13:28, 29 мая 2023Силовые структуры

Бывшую «Мисс Поволжья» арестовали за вымогательство у генерала полиции

В Москве суд арестовал коллектора и экс-«Мисс Поволжья» за вымогательство у генерала МВД

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Савеловский суд Москвы арестовал двоих коллекторов, обвиняемых в вымогательстве денег у генерал-майора полиции Константина Строганова, занимающего пост начальника УВД по Северо-Восточному округу столицы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, уроженец Казахстана Руслан Сыздыков и Татьяна Мизонова, в прошлом выигравшая конкурс «Мисс Поволжья», угрожали генералу и его семье, если он не заплатит долг за подчиненных.

Следствие выяснило, что сотрудники районного ОВД взяли в долг у микрофинансовой организации небольшие суммы, но позже выяснилось, что условия кредитования оказались кабальными — 100 процентов в день, а не годовых. Не добившись возврата долга от заемщиков, коллекторы стали звонить генералу Строганову.

Сыздыков дал генералу час, чтобы он заставил подчиненную вернуть деньги или расплатился за нее сам.

«Она торчит нам денег, не заплатишь — кончим женушку и детишек», — пригрозил коллектор, а затем стал кричать: «Не понял, урод? Час даю! За жену переживай!»

Затем жене Строганова позвонила Мизонова и назвалась любовницей генерала, пригрозив разрушить его семью. Также она обещала опубликовать телефон супруги Строганова на сайте интим-услуг.

Генерал обратился в управление собственной безопасности МВД, и оперативники вместе с сотрудниками ФСБ нашли вымогателей.

Они признали свою вину и извинились перед Строгановым. Он признан потерпевшим по делу.

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    Любовь Ширижик
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