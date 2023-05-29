Индия вернулась на пятое место в рейтинге крупнейших фондовых рынков

Bloomberg: фондовый рынок Индии достиг капитализации в $3,3 трлн и стал пятым в мире

Индия обогнала Францию и вернула себе место пятого по величине фондового рынка в мире. Об этом со ссылкой на данные по капитализации пишет Bloomberg.

Рыночная капитализация Индии по состоянию на пятницу, 26 мая, достигла 3,3 триллиона долларов. Росту способствовало восстановление акций Adani Group — 10 компаний группы, зарегистрированные на бирже, на прошлой неделе прибавили к своей рыночной стоимости около 15 миллиардов долларов. При этом индекс S&P BSE Sensex (индекс Бомбейской фондовой биржи, рассчитываемый по показателям 30 крупнейших компаний Индии) вырос более чем на девять процентов, приблизившись к рекордно высоким уровням.

В феврале стоимость компаний одного из богатейших людей в Азии Гуатама Адани сократилась на более чем 100 миллиардов за неделю. Текущий рост котировок Adani Group ускорился благодаря выводам судебной комиссии, которая заявила, что не обнаружила убедительных доказательств манипулирования ценами на акции, о чем ранее утверждала инвестиционно-исследовательская группа Hindenburg Research.

При этом Франция на прошлой неделе потеряла более 100 миллиардов долларов рыночной стоимости на фоне распродажи

акций таких компаний, как Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) и Vivendi. Производители предметов роскоши испытывают проблемы из-за опасений замедления экономического роста в Китае и США.

Индийский рынок также получает прямую выгоду от замедления восстановления экономики КНР. Иностранные инвестиционные фонды переводят капитал из крупнейшей экономики Азии в индийские акции, так как страна демонстрирует один из самых высоких темпов роста ВВП среди крупных экономик мира. С начала апреля 2023 года зарубежные инвесторы вложили в акции Индии около 5,7 миллиарда долларов.

Ранее основатель второй по величине IT-компании Индии Infosys Нараяна Мурти заявил, что страна выиграет от увольнений специалистов в технологических компаниях США. Миллиардер отметил, что относится к массовым сокращениям технических специалистов как к части делового цикла и не считает их поводом для беспокойства о состоянии отрасли. При этом, когда в США или других развитых странах происходит экономический спад, у таких стран, как Индия, появляется больше возможностей, особенно в технологическом секторе, так как он способен предоставить клиентам лучшее соотношение цены и качества, добавил он.