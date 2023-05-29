Наличие депрессии у Костомарова опровергли

ТАСС: у находящегося в больнице олимпийского чемпиона Романа Костомарова нет депрессии

Появились новые подробности о состоянии олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Об этом сообщает источник ТАСС.

Источник опроверг наличие у 46-летнего спортсмена депрессии. «Настроение нормальное, хотя, конечно, бывают перепады — он все-таки уже четыре месяца в больнице», — отметил он.

Также стало известно, что продолжается подготовка Костомарова к протезированию. «Операции на ноги уже проведены, идет стадия заживления. Что касается рук, то там еще предстоит ряд подготовительных мероприятий и последующее заживление», — рассказал источник.

Ранее «Известия» сообщили, что протезирование Костомарову планируется сделать в России. К операциям могут быть привлечены иностранные специалисты, также из-за рубежа могут привезти протезы.

Костомаров попал в больницу 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за длительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. По информации «Московского комсомольца», врачам пришлось ампутировать фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, кисть правой руки, а также несколько пальцев левой руки.