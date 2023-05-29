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17:27, 29 мая 2023Россия

Стало известно о продолжающемся обстреле белгородского села со стороны ВСУ

Mash: ВСУ обстреливают село Графовка Белгородской области, в городе Шебекино звучит сирена
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают село Графовка Белгородской области. О продолжающейся атаке сообщается в Telegram-канале Mash.

Кроме того, по сведениям издания, жители города Шебекино ощутили взрывную волну, в городе слышны звуки сирены.

По предварительным данным, украинская сторона ведет обстрел из реактивных снарядов залпового огня (РСЗО) «Град». Также противник атаковал частную газовую заправку. В некоторых районах Белгородской области пропало электроснабжение.

Информация о пострадавших не поступала.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что четыре человека пострадали из-за обстрела ВСУ города Шебекино. Всех их доставили в больницу.

Один мужчина в реанимации в тяжелом состоянии, у троих состояние средней степени тяжести, пояснил белгородский глава.

Граничащий с Украиной российский регион регулярно подвергается обстрелам. 27 мая стало известно, что три жителя Шебекино во время атаки получили ранения.

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    Анна Щербакова
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