Стало известно о продолжающемся обстреле белгородского села со стороны ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают село Графовка Белгородской области. О продолжающейся атаке сообщается в Telegram-канале Mash.
Кроме того, по сведениям издания, жители города Шебекино ощутили взрывную волну, в городе слышны звуки сирены.
По предварительным данным, украинская сторона ведет обстрел из реактивных снарядов залпового огня (РСЗО) «Град». Также противник атаковал частную газовую заправку. В некоторых районах Белгородской области пропало электроснабжение.
Информация о пострадавших не поступала.
До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что четыре человека пострадали из-за обстрела ВСУ города Шебекино. Всех их доставили в больницу.
Один мужчина в реанимации в тяжелом состоянии, у троих состояние средней степени тяжести, пояснил белгородский глава.
Граничащий с Украиной российский регион регулярно подвергается обстрелам. 27 мая стало известно, что три жителя Шебекино во время атаки получили ранения.