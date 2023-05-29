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11:45, 29 мая 2023Экономика

В России предложили изменить подход к локализации автомобилей

Минпромторг предложил оценивать локализацию машин по компонентам, а не работам

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Минпромторге предложили изменить подход к локализации автомобилей и перераспределить баллы, которые получают производители от сварки, окраски и штамповки кузовных деталей машин в пользу автокомпонентов. Об этом со ссылкой на источники в министерстве сообщает газета «Ведомости».

Ведомство намерено давать больше баллов за локализацию компонентов, чтобы стимулировать оперативное освоение производства критически важных для сборки автомобилей комплектующих. Вместе с этим будет снижено количество баллов за работы по раскройке и штамповке кузовных деталей из российского металла, а также за их сварку и окраску. В результате обновленная Lada Vesta, которая скоро поступит в продажу получит не 7 000 баллов локализации, а всего 4 500.

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Балльную систему используют в российском автопроме с 2019 года. В зависимости от нее оценивают, является ли автомобиль российским, и может ли его производитель претендовать на участие в госзакупках транспорта и программах поддержки спроса на автотехнику. Для этого он должен набрать как минимум 3200 баллов. Также согласно набранному количеству баллов автоконцерн получает субсидии, которые в отрасли считают компенсацией утилизационного сбора. Чтобы претендовать на эти выплаты, производитель легковых машин в 2023 году должен набрать минимум 2567 баллов, а к 2028-му — 5400 баллов.

В отрасли оценили предложение Минпромторга негативно. По словам источника в одном из российских автоконцернов, это изменит концепт определения российскости продукта, но при этом не сделает машины более современными, а затруднит получение возмещения утилизационного сбора и вынудит производителей поднять цены на машины. По словам представителя другого автозавода, обсуждаемая мера «дискриминирует» российских производителей, которые вложили миллиарды в локализацию, которая больше не будет учитываться. «Минпромторг пытается принудить автопроизводителей к самостоятельному созданию автокомпонентной отрасли без понимания, что этого не произойдет», — добавил источник.

Из-за проблем с поставками комплектующих российские дилеры потребовал продлить условия параллельного импорта запчастей. В письме ассоциации «Российские автомобильные дилеры» на имя премьер-министра Михаила Мишустина отмечается, что без этого поставки деталей сотник торговых марок могут остановиться уже с 1 сентября 2023 года. Особо остро рынок ощущает нехватку блоков управления, коробок передач, ABS и подушек безопасности. Перебои с поставками испытывают даже дилеры автомобилей марок, которые официально не заявляли об уходе из России, например, Hyundai.

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    Вячеслав Агапов
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