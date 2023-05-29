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22:13, 29 мая 2023Наука и техника

Кабмин одобрил переговоры с НАСА о дополнении к договору о перекрестных полетах

Кабмин одобрил переговоры Роскосмоса и НАСА о дополнении к договору о перекрестных полетах

Фото: Роскосмос / Global Look Press

Правительство России одобрило проведение переговоров между «Роскосмосом» и НАСА о подписании дополнения к договору о полетах интегрированных экипажей на российских и американских кораблях. Распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Таким образом, кабмин принял предложение «Роскосмоса», согласованное с МИД России и другими органами федеральной власти, о проведении переговоров о полетах интегрированных экипажей на российских и американских пилотируемых транспортных кораблях.

В октябре 2022 года глава американской программы Международной космической станции (МКС) Джоэл Монталбано заявил, что НАСА желает продлить программу перекрестных полетов. В августе исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев допустил продолжение перекрестных полетов на МКС.

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    Марина Совина
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