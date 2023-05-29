В России отреагировали на перенос Дня Победы на Украине

Депутат Журова понадеялась, что украинцев не будут преследовать за празднование Дня Победы

Решение Верховной Рады Украины перенести День Победы с 9 на 8 мая и переименовать его в День памяти и победы над нацизмом является исключительно делом Украины как суверенного государства, заявила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. При этом в разговоре с «Лентой.ру» она выразила надежду, что граждане будут сами решать, когда им отмечать этот праздник.

«Что нам на это реагировать, это дело Украины как суверенного государства, пусть называют, как хотят. Тут только один момент может быть: есть ветераны, которые привыкли по-другому отмечать этот день. Понятно, что если бы на Украине День Победы назвали бы не Днем победы над нацизмом, а как-то по-другому, то еще были бы к ним вопросы», — сказала депутат.

При этом парламентарий подчеркнула, что многие граждане Украины в любом случае будут отмечать День Победы 9 мая.

«Для многих День Победы останется 9 мая, для старшего поколения. Надеюсь, их не будут преследовать за то, что они могут отмечать День Победы, например два дня: по-старому и по-новому "стилю". Думаю, что, когда все закончится, люди сами решат, и, может быть, люди будут отмечать День Победы 9 мая вместе с Россией», — добавила Журова.

Ранее украинский депутат Ярослав Железняк сообщил, что Верховная Рада Украины поддержала законопроект, устанавливающий 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом. Парламентарий рассказал, что в поддержку законопроекта проголосовали 317 депутатов.

«С сегодняшнего дня 8 мая официально выходной день и День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов», — написал депутат.

До этого президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о признании 9 мая Днем Европы вместо Дня Победы. Согласно указу, День Европы будет отмечаться ежегодно и будет посвящен историческому единству всех европейцев, уничтоживших нацизм.

До принятия указанных изменений 9 мая на Украине праздновался День Победы над нацизмом во Второй мировой войне, а 8 мая — День памяти и примирения.