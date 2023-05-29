Впервые определен состав древнеримского парфюма возрастом 2000 лет

Heritage: древнеримский парфюм возрастом 2000 лет состоял из эфирного масла пачули

Команда специалистов из Университета Кордовы впервые определила состав древнеримского парфюма возрастом 2000 лет. Результаты работы опубликованы в журнале Heritage.

Идентифицировать состав духов удалось после анализа содержимого вырезанного из кварца сосуда, найденного в гробнице в 2019 году. Ранее флаконы для парфюмерии изготавливались из выдувного стекла, а образцы из этого минерала представляют большую редкость. Емкость была помещена в матерчатый мешочек (в котором хранились еще и янтарные бусины), лежавший поверх кремированных останков женщины от 30 до 40 лет. Помимо нее в мавзолее находились урны еще двух женщин и трех мужчин.

Флакон с твердой мазью-духами был запечатан доломитом (разновидность углерода), которую использовали в качестве пробки, а также битума, который герметизировал содержимое, позволяя сохранить его до наших дней. Чтобы это выяснить, авторы применили метод рентгеновской дифракции, газовой хроматографии и масс-спектрометрии. Сами духи состояли из двух компонентов: основы — растительное масло, вероятнее всего, оливковое; и ароматической эссенции, полученной из эфирного масла пачули.

В ноябре 2022 года в глиняных отложениях в итальянской провинции Сиена в 160 километрах к северу от Рима археологи обнаружили древние статуи, которые изображали античных богов Аполлона и Гигиею.