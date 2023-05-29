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23:50, 29 мая 2023Мир

Байден пообещал продолжить предоставлять Украине вооружение

Байден: США должны продолжить предоставлять Украине все, что ей нужно
СюжетСпециальная военная операция на Украине
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Ting Shen — Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты должны продолжить предоставлять Киеву все, что ему нужно. На просьбу журналистов прокомментировать удары России во военным объектам на Украине политик ответил, что «это не является неожиданным», передает ТАСС.

«Вот почему мы должны давать Украине все, в чем она нуждается», — подчеркнул Байден.

22 мая стало известно о комбинированном ударе Вооруженных сил России по объекту ВСУ в Днепропетровске. Уточнялось, что российские войска произвели атаку с помощью крылатых ракет Х-101 и Х-22, баллистических ракет и беспилотников «Герань».

Ночью 16 мая российские военные нанесли с помощью высокоточного оружия самый массированный удар по военным объектам в Киеве. Власти столицы назвали атаку исключительной по своей плотности. По данным Минобороны России, в результате был поражен один из американских ЗРК Patriot.

26 мая депутат Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев рассказал, что с начала специальной военной операции Киев получил от Запада более 50 миллиардов долларов финансовой помощи.

Он назвал уровень помощи беспрецедентным и уточнил, что 19,2 миллиарда долларов из всего объема полученных средств составляют гранты.

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    Марина Совина
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