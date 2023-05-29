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12:59, 29 мая 2023Мир

Песков допустил скорый разговор Путина с Эрдоганом

Песков заявил, что телефонный разговор Путина с Эрдоганом может вскоре состояться

Фото: The Kremlin Moscow / Globallookpress.com

Телефонный разговор президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом может вскоре состояться. Такую возможность допустил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он уточнил, что в настоящий момент такой контакт не запланирован. «Но я еще раз повторяю, с президентом Турции телефонные разговоры согласовываются максимально оперативно и, конечно, можно с большой долей уверенности сказать, что в ближайшее время такой разговор состоится», — заявил Песков.

Ранее стало известно, что Эрдоган планирует созвониться с Путиным, а также с американским коллегой Джо Байденом. Об этом рассказал официальный представитель главы Турции Ибрагим Калын.

28 мая в Турции прошел второй тур президентских выборов, по итогам которого Эрдоган одержал победу. Политика поддержали свыше 52 процентов избирателей. Сам Эрдоган назвал результаты выборов праздником демократии.

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    Полина Матюхина
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