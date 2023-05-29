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14:13, 29 мая 2023Из жизни

Смытое в унитаз обручальное кольцо нашли через год и два месяца

ABC 7: в США рабочие спустя год и два месяца нашли смытое в унитаз обручальное кольцо

Фото: Olga Pinegina / Shutterstock / Fotodom

В американском городе Чино-Хиллз, штат Калифорния, работники коммунальной службы нашли обручальное кольцо, смытое в унитаз год и два месяца назад. Об этом сообщает ABC 7.

Пятилетний мальчик смыл кольцо в унитаз в марте 2022 года. По словам его отчима, однажды утром он лежал в кровати и услышал, как пасынок идет в ванную комнату. «Я услышал, как он спускает воду в туалете, повернулся и сказал: "Странно. Он никогда не спускает воду в туалете, ему ведь пять лет"», — рассказывает мужчина. Через несколько часов мальчик признался, что взял кольцо и случайно уронил его в унитаз. Испугавшись наказания, он смыл украшение.

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Взрослые сразу попытались найти кольцо, для чего арендовали специальную камеру. Спустя несколько часов они увидели украшение в сливной трубе и позвонили сантехникам. Специалисты сказали, что не смогут достать кольцо, так как рискуют повредить систему водоснабжения дома. Тогда пара обратилась к работникам коммунальной службы. Рабочие очистили канализацию, однако не смогли извлечь украшение. В конце концов пара перестала искать кольцо, купила новое и сыграла свадьбу через два месяца.

В мае 2023 года рабочие обнаружили обручальное кольцо в канализации в 400 метрах от дома семьи. Один из работников сразу вспомнил о паре, потерявшей украшение в 2022 году, и сообщил о находке. Вскоре кольцо очистили, продезинфицировали и вернули владельцам. «Я очень, очень благодарна ребятам за то, что они помнят о нас, за их преданность, трудолюбие и доброту. Если бы не они, кольцо бы так и не нашли», — призналась мать мальчика.

Сын женщины тоже был рад возвращению кольца. «Я планирую рассказать эту историю на его свадьбе», — пошутил его отчим.

Ранее сообщалось, что в США рабочие нашли в канализации обручальное кольцо, смытое в унитаз больше года назад. Владелица была очень рада возвращению украшения.

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    Алиса Удовик
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