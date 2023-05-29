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06:52, 29 мая 2023Интернет и СМИ

Экс-сотрудник конгресса назвал США инструментом Киева

Экс-сотрудник конгресса Вейхерт заявил, что США при Байдене стали инструментом Украины

Фото: Julia Nikhinson / Reuters

Администрация президента Джо Байдена привела США к превращению в инструмент Украины. Об этом в статье для 19fortyfive заявил бывший сотрудник конгресса, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт.

По его мнению, Вашингтон напрямую ввязался в конфликт на Украине и теперь не способен положить ему конец, балансируя на грани мировой ядерной войны. Более того, Белый дом при Байдене ослабил свои позиции в отношениях с Китаем, добавил он.

Ранее Вейхерт назвал настоящего президента США. По его мнению, им является первая леди Джилл Байден из-за ее влияния на мужа. Обозреватель призвал забыть о других центрах власти в администрации американского лидера Джо Байдена. По его мнению, тот факт, что Джилл Байден является первой неизбранной женщиной-президентом страны, должен пугать электорат.

В конце апреля кандидат в президенты США и экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли выразила опасения, что Джо Байден переживет второй срок. По словам Хейли, если американцы голосуют за Байдена, то таким образом они согласятся видеть на посту президента Камалу Харрис.

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    Марина Совина
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