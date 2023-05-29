Wildberries ответил на обвинение в снятии 166 тысяч рублей за товары в корзине

Представитель Wildberries предостерег от хранения понравившихся товаров в корзине

В Wildberries ответили на обвинение в снятии 166 тысяч рублей с карты россиянки за товары в корзине. Представитель маркетплейса в беседе с «Лентой.ру» сообщил, что инцидент был исчерпан еще несколько дней назад.

Ранее стало известно, что маркетплейс Wildberries хотел снять 166 тысяч рублей с карты жительницы подмосковного города Ступино Яны Ф. за товары в ее корзине. Отмечается, что 29-летняя россиянка получила уведомление от банка, что с ее карты пытаются списать крупную сумму денег. Впоследствии она обнаружила, что все добавленные ею на протяжении нескольких месяцев в корзину товары на Wildberries оказались заказаны.

Мы получили запрос от покупательницы и удовлетворили его еще пять дней назад с учетом исключительности случая клиента и истории ее покупок представитель Wildberries

Представитель маркетплейса посоветовал хранить понравившиеся товары не в корзине, а в специальном разделе.

«Чаще всего подобные "несанкционированные" покупки совершают члены семьи или другие пользователи, имеющие доступ к его устройству. Поэтому еще раз напоминаем: как и в случае с банковской картой, доступ к аккаунту должен быть только у вас, завершайте сеансы на всех устройствах, понравившиеся вещи "храните" не в "корзине", а в специальном разделе "избранное", чтобы исключить случайные покупки», — предостерег собеседник «Ленты.ру».

Ранее глава маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук назвала причину введения платного возврата для покупателей. Генеральный директор компании рассказала, что данная мера применена для борьбы с теми, кто страдает зависимостью от импульсивных покупок.

В январе сообщалось, что Wildberries начал брать с клиентов деньги за возврат товара с дефектами. Однако в компании опровергли эту информацию, подчеркнув, что при обнаружении брака создается заявка на проверку товара, а стоимость обратной доставки компенсирует продавец.

