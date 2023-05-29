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17:26, 29 мая 2023Интернет и СМИ

Владелец «Википедии» подал в суд на Генпрокуратуру и Роскомнадзор

Владелец «Википедии» Wikimedia Foundation подал в суд на Генпрокуратуру и Роскомнадзор

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Фонд Wikimedia Foundation, являющийся владельцем онлайн-энциклопедии «Википедия», подал в суд на Генпрокуратуру и Роскомнадзор. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Тверского суда Москвы.

«Беседа по двум искам Wikimedia Foundation к Генеральной прокуратуре РФ, первому замгенпрокурора РФ Анатолию Разинкину, Роскомнадзору назначена на 10 июля в 9:45 и 1:25 по московскому времени», — заявили в пресс-службе суда.

В суде отметили, что в обоих исках владелец «Википедии» просит признать незаконными уведомления Роскомнадзора о нарушении порядка распространения информации в онлайн-энциклопедии и требования Генеральной прокуратуры России о принятии мер по ограничению доступа к материалам.

В 2023 году Wikimedia Foundation неоднократно штрафовали за неудаление из «Википедии» фейков о спецоперации на Украине, данных об организациях, признанных в России экстремистскими, и другой запрещенной в стране информации. Организация была оштрафована за отказ удалять материалы в общей сложности на 10 миллионов рублей.

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    Олег Давыдов
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