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13:59, 30 мая 2023Наука и техника

Объяснена связанная с болезнью Альцгеймера давняя загадка

Nature Medicine: астроциты оказались ключевой причиной развития болезни Альцгеймера

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Университета Питтсбурга объяснили давнюю загадку, связанную с развитием болезни Альцгеймера. Специалисты долгое время не могли понять, почему у некоторых людей с избытком токсичных амилоидных белков в мозгу (ассоциированных с заболеванием) никогда не развивается деменция. Оказалось, что ключевой причиной этого являются астроциты, которые и провоцируют расстройство. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Medicine.

В ходе исследования авторы проанализировали кровь более тысячи когнитивно здоровых пожилых людей с амилоидными скоплениями и без них. Основное внимание исследователей занимали биомаркеры реактивности астроцитов — глиальный фибриллярный кислый белок (GFAP), а также тау-белок.

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Они заметили, что только у тех пациентов, у кого отмечались амилоидные бляшки в сочетании с маркерами аномальной активации астроцитов, в будущем прогрессировала болезнь Альцгеймера. Открытие важно для развития новых терапевтических направлений борьбы с деменцией. Кроме того, учет таких биомаркеров, как GFAP, в диагностике позволит улучшить отбор пациентов, у которых прогрессирует заболевание на более поздних стадиях.

В мае 2022 года сотрудники Неврологического научно-исследовательского института Яна и Дэна Дунканов и Медицинского колледжа Бэйлора с помощью искусственного интеллекта обнаружили гендерные различия в генах, ответственных за болезнь Альцгеймера.

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    Елена Апазиди
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