16-летняя российская теннисистка рассказала о переписке с Энди Марреем

Мирра Андреева рассказала, что британец Энди Маррей пожелал ей удачи на «Ролан Гаррос»

16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о переписке с двукратным чемпионом Олимпийских игр британцем Энди Марреем. Слова спортсменки приводит tennis.com.

В начале мая Андреева отправила Маррею поздравление с победой на турнире в Экс-ан-Прованс, после чего британский теннисист ответил ей. «Он написал: "Спасибо, удачи на "Ролан Гаррос". Может быть, поэтому я сейчас так хорошо играю», — отметила она, добавив, что это пожелание ее очень обрадовало.

Ранее 30 мая Андреева победила 32-летнюю американку Элисон Риск в дебютном матче на «Ролан Гаррос» со счетом 6:2, 6:1 и вышла во второй круг. Теннисистки провели на корте 56 минут.

Андреева занимает 143-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В апреле она стала самой молодой спортсменкой, вышедшей в четвертый круг турниров категории WTA 1000 с момента их реформы в 2009 году.