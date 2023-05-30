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20:14, 30 мая 2023Из жизни

Медведь покусал игравших на улице детей

WTXF-TV: в США медведь напал на играющих у дома детей

Фото: mana5280 / Unsplash

В штате Пенсильвания, США, медведь покусал двух игравших на улице у дома мальчиков. Об этом сообщает WTXF-TV.

Дикий зверь напал на годовалого ребенка и мальчика пяти лет в понедельник, 22 мая. Дети получили укусы и царапины и были госпитализированы. Врачи оказали им необходимую помощь, после чего выписали из больницы. Серьезных травм никто из детей не получил.

Власти штата заявили, что у них немного подробностей об инциденте и о причинах нападения. Отмечается, что после произошедшего неподалеку от дома пострадавших установили две ловушки. Если медведя поймают, его подвергнут эвтаназии.

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По словам сотрудников Комиссии по охране дикой природы штата, медведи редко нападают на людей и избегают с ними контакта. Как считают представители комиссии, медведь, набросившийся на детей, «скорее всего, не склонен к нападению», а инцидент мог быть спровоцирован «неизвестными обстоятельствами».

Ранее сообщалось, что житель Индии пережил нападение гималайского медведя. Хищник набросился на 45-летнего мужчину, когда тот пошел в аптеку за лекарствами.

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    Алиса Удовик
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