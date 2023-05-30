Медведь покусал игравших на улице детей

WTXF-TV: в США медведь напал на играющих у дома детей

В штате Пенсильвания, США, медведь покусал двух игравших на улице у дома мальчиков. Об этом сообщает WTXF-TV.

Дикий зверь напал на годовалого ребенка и мальчика пяти лет в понедельник, 22 мая. Дети получили укусы и царапины и были госпитализированы. Врачи оказали им необходимую помощь, после чего выписали из больницы. Серьезных травм никто из детей не получил.

Власти штата заявили, что у них немного подробностей об инциденте и о причинах нападения. Отмечается, что после произошедшего неподалеку от дома пострадавших установили две ловушки. Если медведя поймают, его подвергнут эвтаназии.

По словам сотрудников Комиссии по охране дикой природы штата, медведи редко нападают на людей и избегают с ними контакта. Как считают представители комиссии, медведь, набросившийся на детей, «скорее всего, не склонен к нападению», а инцидент мог быть спровоцирован «неизвестными обстоятельствами».

Ранее сообщалось, что житель Индии пережил нападение гималайского медведя. Хищник набросился на 45-летнего мужчину, когда тот пошел в аптеку за лекарствами.

