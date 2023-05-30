Россиянка побывала в отеле Турции и описала отдых фразой «не для колхоза»

Читательница «Тонкостей туризма» поехала в недорогой отель Бодрума и похвасталась сервисом

Российская туристка побывала в четырехзвездочном отеле Bodrum Park Resort в турецком Бодруме и описала отдых фразой «не для колхоза». Своими впечатлениями от поездки девушка поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Автор публикации сообщила, что поехала в спокойную и недорогую гостиницу в Турции с хорошим сервисом. «Смотрели исключительно Бодрум, так как в этом районе чаще всего отдыхают сами турки, — пояснила россиянка. — Действительно, россиян тут не очень много. Не для "колхоза", тут все культурно».

Читательница портала рассказала, что десятидневный тур на двоих обошелся ей в 128 тысяч рублей на двоих на питании «все включено». «Это не та обжираловка и море алкоголя, как в отелях Кемера и Анталии — тут небольшой выбор, но все очень качественно и продумано: никаких вчерашних макарон в салатах, блюда практически не повторяются», — похвасталась она.

По словам путешественницы, территория отеля маленькая, но очень красивая. «Больше даже на Грецию похоже, чем на Турцию, — добавила она. — Единственное, что нужно сразу учесть — местность тут холмистая, территория отеля — сплошные подъемы и спуски, пенсионерам и людям с маленькими детьми неудобно».

Туристка также подчеркнула, что номера в гостинице светлые, чистые, но небольшие. «Балкончик тоже маленький, не для долгих посиделок, — отметила она. — В номере минимум предметов, но все необходимое есть. На полноценный мини-бар не рассчитывайте: тут только вода, кола и пара банок пива с орешками».

Персонал отеля совсем не говорит по-русски, из русскоязычных только менеджер, который продает экскурсии. «Единственный существенный минус — платный и очень дорогой спа, — добавила она. — Стоимость совершенно неоправданная, используют самую простую косметику класса "эконом", процедуры короткие, никаких специальных предложений или программ, скидок не дают. А в остальном просто идеально, единственный отель в Турции, в который хочется вернуться».

Ранее в мае россиянка отдохнула в отеле Египта и описала поездку фразой «потратили деньги и нервы». Туристка рассказала, что отдала 179 тысяч рублей за неделю отдыха для двоих в пятизвездочной гостинице Desert Rose Resort в Хургаде. При этом она заявила, что высокий ценник не гарантирует хороших условий.