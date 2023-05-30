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09:31, 30 мая 2023Россия

Появились кадры возможного падения БПЛА и взрыва в поле под Москвой

Mash опубликовал кадры возможного падения БПЛА и взрыва в поле в поселке Ильинка

Появились кадры возможного падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и взрыва в поле в подмосковном поселке Ильинка. Видеоролик опубликовал Telegram-канал Mash.

На опубликованном видео, которое, предположительно, сняты очевидцем из окна дома слышны звуки взрыва. Затем в небо над полем поднимаются клубы густого дыма.

30 мая губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о сбитых на подлете к Москве дронах. Он призвал жителей сохранять спокойствие и заверил, что представители экстренных служб приступили к работе.

До этого жители подмосковных Одинцово, Немчиновки и Барвихи заявляли о звуках взрывов. Кроме того, некоторые очевидцы видели беспилотники, летящие в сторону Москвы со стороны Новой Риги.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что несколько зданий в столице оказались повреждены в результате атаки беспилотников. По последней информации, дроны попали в три жилых дома: на Профсоюзной улице, на улице Атласова в Новой Москве и на Ленинском проспекте.

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    Анна Щербакова
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