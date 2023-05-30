В России начали продавать новый электромобиль Kia почти за 6,5 миллиона рублей

Autonews: в России стартовали продажи электрокара Kia EV6 GT Line почти за 6,5 млн рублей

В России появился в продаже новый южнокорейский электромобиль Kia EV6 в комплектации GT Line. Об этом пишет Autonews.

Цена на привезенную дилером модель стартует от 6,44 миллиона рублей. При этом в Южной Корее стоимость электрокара без учета скидок не превышает 3,85 миллиона рублей по актуальному курсу.

Силовая установка электромобиля состоит из двух электромоторов, суммарная мощность которых составляет 325 лошадиных сил и 605 нанометров крутящего момента. Машина разгоняется до 100 километров в час за 5,2 секунды, при этом максимально электрокар может разогнаться до 185 километров в час. На одной зарядке автомобиль может проехать до 490 километров.

KiaEV6 производится в Южной Корее с 2021 года. В России официальные продажи автомобиля должны были начаться в 2022 году, но в марте прошлого года после введения санкций компания приостановила деятельность в России.

Сейчас в стране почти не осталось новых автомобилей корейского бренда, которые были ввезены официально. В стране также практически невозможно найти и другие привычные потребителям марки — месяц назад российские представительства Volkswagen, Kia, Skoda, Citroen, Opel, Renault и Hyundai предлагали чуть более 300 таких автомобилей.

Однако в стране активно продаются автомобили отечественного производства Lada. 25 мая концерн «АвтоВАЗ» анонсировал появление новинки на рынке — машины Lada Vesta нового поколения. Стоимость автомобиля стартует от 1 239 900 рублей.