Вероятность покупки создателей «Ведьмака» и Cyberpunk 2077 Sony оценили

В CD Projekt RED заявили, что не ведут переговоров с Sony о слиянии

Представители CD Projekt RED оценили вероятность слияния с корпорацией Sony. Слухи в своем Twitter прокомментировала PR-менеджер польской компании Ола Сондей.

В ответ на вопросы пользователей соцсетей о том, собирается ли CD Projekt RED стать частью Sony, Сондей ответила, что студия не рассматривает подобную возможность. «Мы не ведем переговоров о слиянии с Sony», — заключила представитель польской студии.

Геймеры начали обсуждать вероятность покупки Sony создателей «Ведьмака» и Cyberpunk 2077 после сообщения известного инсайдера Liz в Discord. Liz заявила, что стороны рассматривают возможность заключения сделки.

В случае, если бы Sony действительно приобрела польскую студию, будущие тайтлы CD Projekt RED могли бы оказаться эксклюзивами PlayStation. В соцсетях предположили, что такое развитие событий возможно — особенно на фоне приобретения Microsoft студии Activision Blizzard.

Ранее Государственное управление по регулированию рынка Китая (SAMR) одобрило покупку разработчика игр Activision Blizzard компанией Microsoft. Регулятор одобрил сделку, которая оценивается почти в 69 миллиардов долларов.