Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:37, 30 мая 2023Наука и техника

Вероятность покупки создателей «Ведьмака» и Cyberpunk 2077 Sony оценили

В CD Projekt RED заявили, что не ведут переговоров с Sony о слиянии

Фото: Mike Blake / Reuters

Представители CD Projekt RED оценили вероятность слияния с корпорацией Sony. Слухи в своем Twitter прокомментировала PR-менеджер польской компании Ола Сондей.

В ответ на вопросы пользователей соцсетей о том, собирается ли CD Projekt RED стать частью Sony, Сондей ответила, что студия не рассматривает подобную возможность. «Мы не ведем переговоров о слиянии с Sony», — заключила представитель польской студии.

Геймеры начали обсуждать вероятность покупки Sony создателей «Ведьмака» и Cyberpunk 2077 после сообщения известного инсайдера Liz в Discord. Liz заявила, что стороны рассматривают возможность заключения сделки.

В случае, если бы Sony действительно приобрела польскую студию, будущие тайтлы CD Projekt RED могли бы оказаться эксклюзивами PlayStation. В соцсетях предположили, что такое развитие событий возможно — особенно на фоне приобретения Microsoft студии Activision Blizzard.

Ранее Государственное управление по регулированию рынка Китая (SAMR) одобрило покупку разработчика игр Activision Blizzard компанией Microsoft. Регулятор одобрил сделку, которая оценивается почти в 69 миллиардов долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Андрей Ставицкий
    Обсудить
    Последние новости
    В Москве арестовали конструктора за шпионаж в пользу Украины
    Задержанную в Москве гражданку Украины депортировали из России
    Россиянам старше 45 лет назвали главную ошибку при измерении давления
    В сеть слили гигабайты данных о S.T.A.L.K.E.R. 2
    На Украине обязали возбудить дело в связи с возможной госизменой Зеленского
    Объяснена связанная с болезнью Альцгеймера давняя загадка
    В России раскрыли реакцию на обвинения во вмешательстве в турецкие выборы
    Дело о теракте возбуждено после атаки дронов на Москву
    Проживающий в Барвихе продюсер Фридлянд рассказал об атаке БПЛА на Москву
    Названы технические особенности заряда на попавшем в московский дом беспилотнике
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.