Шойгу высказался о работе российских военнослужащих в зоне СВО

Шойгу отметил массовый героизм российских военных при выполнении задач спецоперации

Глава Министерства обороны Сергей Шойгу отметил массовый героизм, стойкость и мужество российских военных при выполнении задач спецоперации на Украине. Его слова приводит ТАСС.

«Хочу отметить, что в ходе специальной военной операции наши военнослужащие действуют самоотверженно, решительно», — сказал министр на тематическом селекторном совещании в оборонном ведомстве во вторник, 30 мая.

Он напомнил, что ранее президент России Владимир Путин распорядился наградить 155-ю бригаду морпехов орденом Жукова. Аналогичной награды за героизм и отвагу в 2022 году удостоился 239-й гвардейский танковый полк.

Сергей Шойгу отметил также, что военная поддержка Украины странами Запада не может повлиять на исход СВО.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Владимир Путин в обращении к согражданам заявил, что такие меры стали ответом на просьбы республик Донбасса о помощи.