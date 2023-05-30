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14:54, 30 мая 2023Мир

Оценена вероятность контактов Путина и Зеленского на инаугурации Эрдогана

Тюрколог Шлыков: Эрдоган может использовать инаугурацию для контактов Путина и Зеленского
СюжетВыборы в Турции

Фото: Tunahan Turhan / Globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может использовать свою инаугурацию как повод для организации прямых контактов между президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским. Такое развитие событий допустил тюрколог и доцент кафедры истории стран Ближнего и Среднего Востока ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова Павел Шлыков в беседе с «Лентой.ру».

Специалист отметил, что подобный шаг будет укладываться в логику проводимой Эрдоганом политики. Шлыков напомнил, что турецкий лидер предпринимал активные усилия по налаживанию взаимодействия и запуску мирного процесса между Россией и Украиной. Кроме того, Анкара пыталась поспособствовать диалогу «в треугольнике» Россия-США-Украина.

«Для Эрдогана это возможность добиться успеха в глобальном масштабе, продемонстрировав виртуозное владение дипломатическим инструментарием на фоне неудач, которые потерпели многие другие страны и знаковые политические фигуры, также пытавшиеся наладить мирный процесс и диалог между конфликтующими сторонами», — подчеркнул Шлыков. По его словам, подобные усилия предпринимались в том числе президентом Индонезии Джоко Видодо в ходе саммита G20 на Бали, но успеха они не имели. Специалист предположил, что Эрдогану, вероятно, удастся чего-то добиться с опорой на переговорные форматы в рамках зерновой сделки.

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28 мая в Турции прошел второй тур президентских выборов, победу в котором одержал действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. На следующий день после голосования политик созвонился с лидерами США, России и Украины. Инаугурация, как ожидается, состоится 2 или 6 июня. Сообщалось, что на церемонию может быть приглашен президент США Джо Байден. В Кремле ранее заявили, что пока не получали приглашение на инаугурацию Эрдогана.

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    Валентина Шварцман
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