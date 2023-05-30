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07:47, 30 мая 2023Россия

Появились кадры пролетающего над Красногорском беспилотника

В сети появились кадры пролетающего мимо Красногорска беспилотника
СюжетВзрыв в Москве

В сети появились кадры пролетающего мимо Красногорска беспилотника. Их публикует Telegram-канал Mash.

На видеозаписи виден большой дрон, по форме напоминающий самолет, также слышен сильный шум. Устройство пролетает мимо частных жилых домов.

Утром во вторник, 30 мая, Подмосковье атаковали дроны. Как сообщил губернатор Андрей Воробьев, несколько беспилотников были сбиты на подлете к столице, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Воробьев призвал жителей сохранять спокойствие.

О звуках взрывов сообщали жители Одинцово, Немчиновки и Барвихи. Также очевидцы заметили беспилотники, летящие в сторону Москвы со стороны Новой Риги.

Мэр Москвы Сергей Собянин уточнял, что в результате атаки дронов на городе оказались незначительно повреждены несколько зданий, никто серьезно не пострадал. Градоначальник призвал доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию.

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    Анастасия Шейкина
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