Киев сообщил о возвращении 79 тел погибших военных ВСУ

Минреинтеграции Украины сообщило о возвращении 79 тел погибших военных ВСУ

Киев вернул тела 79 погибших военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции страны на официальном сайте.

«Передача тел (…) состоялась при содействии офиса уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами», — говорится в заявлении властей.

В ведомстве добавили, что тела были переданы в соответствии с нормами Женевских конвенций. Уточняется, что их передадут семьям для захоронения.

5 мая сообщалось о возвращении 80 тел погибших украинских военнослужащих. 24 апреля начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев ведет с Москвой переговоры по обмену военнопленными в формате «всех на всех». Как он утверждал, стороны приближались к выполнению этих договоренностей. К тому моменту Украине удалось обменять свыше 2200 человек, добавил Буданов.