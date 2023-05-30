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11:23, 30 мая 2023Спорт

Легкоатлетка Клишина высказалась об отстранении россиян от международных стартов

Дарья Клишина заявила, что российские легкоатлеты смирились с положением в мировом спорте

Фото: Мария Плотникова / Коммерсантъ

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина высказалась об отстранении от международных стартов. Ее слова передает РИА Новости.

«Другие виды спорта находятся в несколько иной ситуации, а российская легкая атлетика была забанена еще в 2015 году. Очень узкому кругу спортсменов выдавался допуск, и мы ездили даже на коммерческие соревнования без флага и гимна», — заявила она и отметила, что российские легкоатлеты смирились с таким положением в мировом спорте.

Клишина добавила, что до отстранения легкоатлеты вынуждены были бороться за допуск два раза в год — перед началом зимнего и летнего сезонов. «Приходилось жить именно так: либо ты соглашаешься на предложенные условия, либо не выступаешь на международных соревнованиях», — поделилась она.

23 марта World Athletics объявила о восстановлении членства ВФЛА. При этом отстранение российских легкоатлетов от соревнований под эгидой организации было продлено. Отмечалось, что ассоциация в дальнейшем сформулирует условия, при которых спортсмены смогут вернуться на турниры.

В 2015 году членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено из-за систематических нарушений россиянами антидопинговых правил. Отечественные спортсмены могли выступать на международных соревнованиях только после получения индивидуальных разрешений и в нейтральном статусе.

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