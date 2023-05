Книги Шварца и Киплинга впервые переведут на адыгейский и кабардинский языки

Книги Шварца, Киплинга и Волкова впервые переведут на адыгейский и кабардинский языки

Произведения Александра Волкова, Евгения Шварца, Редьярда Киплинга и других классиков литературы впервые переведут на адыгейский и кабардино-черкесский языки. Об этом сообщает ТАСС.

Адыгейский государственный университет запустил второй сезон Международного конкурса литературных произведений для детей имени Киримизе Жанэ, участникам которого предложили сделать перевод упомянутых книг. Конкурсанты также проиллюстрируют данные работы мировых авторов.

Ректор вуза Дауд Мамий заявил, что в номинации «переводы» конкурсантам предложили перевести ранее не переводившиеся с русского на адыгейский и кабардино-черкесский языки произведения «Руслан и Людмила» Александра Пушкина, «Волшебник изумрудного города» Александра Волкова, а также «Сказка о потерянном времени», «Два клена», «Два брата» Евгения Шварца, «Маугли» Редьярда Киплинга и «Поллианна» Элинор Портер.

«Мы предлагаем нашим конкурсантам погрузиться в так называемую память детства. Они также получат возможность перевести на русский книги Киримизе Жанэ, Нальбия Куека, Нурбия Багова, Пшимафа Кошубаева и других писателей адыгейской литературы», — рассказал собеседник издания и добавил, что прием заявок на конкурс стартует 1 июня, а имена победителей жюри объявит 15 ноября.

В ноябре 2022 года российский священник начал переводить английскую поэзию XVII века. В частности, Владимир Панарин из Челябинска переводил книгу The Christian Lyre: A Selection of Religious and Moral Poetry («Христианская лирика: избранные произведения религиозно-нравственной поэзии»), которая была издана в 1846 году в Лондоне.