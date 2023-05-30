Писательница рассказала о спасшей ее жизнь лжи друзей

Писательница Кэтлин Вят рассказала, как ложь спасла ее жизнь при сердечном приступе

Ложь является жизненно важным социальным клеем, который укрепляет семьи и в некоторых случаях спасает жизни, считает писательница и журналистка Кэтлин Вят. Обзор ее книги «Большая правда о маленькой лжи» опубликовало издание Daily Mail.

В книге Вят утверждает, что люди врут десятки раз в день — коллегам, друзьям, детям, родителям и даже незнакомцам. По ее мнению, на обман толкает не только стремление прикрыть спину, но и желание защитить других, иногда это бывает и обычная вежливость. «Фраза "Я опоздал, потому что застрял в пробке" может быть ложью. Но это лучше, чем сказать: "Ты недостаточно значим, чтобы я выходил вовремя"», — привела пример Вят.

Писательница также рассказала о случае из жизни, когда вранье принесло реальную пользу для tt здоровья и, возможно, спасло жизнь. В 20 лет у нее случился сердечный приступ на автобусной остановке, после которого она впала в кому. Пока врачи боролись за ее жизнь, друзья ломали голову, стоит ли им признаться, что за несколько дней до происшествия девушка принимала тяжелые наркотики.

В итоге они решили сообщить правду врачам и соврать родителям. Это решение, возможно, помогло юной Вят выздороветь, но было принято лишь потому, что медики обязаны соблюдать конфиденциальность и не раскрывать информацию родителям. Иными словами, друзья сказали правду лишь потому, что имели возможность соврать, заключила писательница.

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