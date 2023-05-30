Собянин рассказал об обратившихся к психологам после атаки беспилотников семьях

Мэр Москвы Собянин рассказал об обратившихся к психологам после атаки беспилотников семьях

После атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву несколько семей обратились к психологам. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Сразу после случившегося всем жителям домов была оказана психологическая и социальная помощь: несколько семей обратились к психологам», — пояснил градоначальник.

Он добавил, что пять человек перевезли в комфортное учреждение соцзащиты в отдельные комнаты. Им также предоставили горячее питание, на данный момент граждане уже находятся дома.