В Москве проверят информацию о хлопках еще в двух многоэтажках

ТАСС: в Москве проверяют информацию о хлопках еще в двух многоэтажках

Правоохранительные органы проверяют информацию о хлопках в еще двух жилых многоэтажных домах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Как стало известно, речь идет о доме 92 на Ленинском проспекте, а также о доме дом 98 на Профсоюзной улице. По словам собеседника агентства, пожара на местах не обнаружено. В некоторых квартирах выбиты стекла. «Предварительно, причиной могли стать беспилотники», — подчеркнули в оперативных службах.

О том, что беспилотник врезался в жилой дом на Профсоюзной улице в Москве, стало известно утром во вторник, 30 мая. На земле у здания нашли обломки, началась эвакуация жителей дома.

Также сообщалось о взрыве в многоэтажке на улице Атласова в поселении Московский. Мощный хлопок раздался из квартиры на 25 этаже. Позже сообщалось, что причиной взрыва, предварительно стал дрон.

